Татарстан за шесть лет на нацпроект «Образование» направил 26 млрд рублей

В Татарстане на мероприятия национального проекта «Образование» за шесть лет было направлено 26 млрд рублей, в том числе 20 млрд рублей – из федерального бюджета. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки РТ Рамиль Хайруллин на заседании общественного совета при Минобрнауки РТ.

Всего с 2019 по 2024 год по нацпроекту «Образование» в республике построены 22 школы на 25,7 тыс. мест, отремонтированы 20 спортзалов в сельских школах, 830 образовательных организаций оснащены современным оборудованием.

«В этом году ремонт проведен в двух спортзалах Тукаевского и Ютазинского районов. Было построено семь школ суммарно более чем на 8,5 тыс. мест. В частности, в Казани построили три школы и по одной – в Набережных Челнах, в селах Усады, Куюки и Высокая гора», – рассказал Хайруллин.

По его словам, в этом году по проекту «Точка роста» в 72 школах республики обновили оборудование в кабинетах биологии, физики, химии, создали два технопарка «Кванториум» в школе №64 и гимназии №174 в Казани. Кроме того, в 11 школах для детей с ограниченными возможностями здоровья девяти районов обновлены кабинеты психологов, дефектологов, логопедов.

По нацпроекту в этом году также оснащены информационно-коммуникационным оборудованием 38 школ и Зеленодольский судостроительный колледж. Государственными символами оснастили 1117 школ.

Всего на мероприятия национального проекта «Образование» в 2024 году было направлено более 3,7 млрд рублей, в том числе свыше 3 млрд рублей выделено из федерального бюджета. На сегодня освоение средств составляет 99,7%.

«Этот год стал завершающим в реализации национального проекта «Образование»», – подчеркнул Хайруллин.

Национальные проекты запущены в России в 2019 году на основании «майских указов» Президента РФ Владимира Путина.