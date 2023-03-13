«Татарстан за счет промышленной базы может стать лидером в развитии отношений с Ираном»

Александр Полищук: «Сотрудничество с Ираном в энергетической сфере может вообще стать неким драйвером в развитии двусторонних отношений»

Фото: сайт МГЛУ linguanet.ru

«Сотрудничество с Ираном в энергетической сфере может вообще стать неким драйвером»

Александр Иванович, как бы вы оценили состояние экономических отношений России и Ирана, какие отрасли могут стать перспективными в рамках двустороннего сотрудничества?

В отношениях наших стран могут меняться цифры, отдельные направления сотрудничества, возникать новые, но есть базовые вещи, без которых сотрудничество было бы нереально. Любое сотрудничество с иностранными государствами ведется в рамках межправительственных комиссий по торгово-экономическим отношениям. Это очень важный момент, потому что с этого начинается формулирование задач и возможностей по их реализации.

Комиссии проходят, как правило, попеременно в Москве и в Тегеране. В настоящее время перспективными являются такие проекты в нефтегазовой сфере, которые могут включать в себя и строительство заводов, и освоение месторождений, в том числе газовых. Также актуальной является атомная энергетика. Сотрудничество с Ираном в энергетической сфере может вообще стать неким драйвером в развитии двусторонних отношений, за которым последуют все остальные. Это очень эффективное направление, потому что электроэнергии, в частности, не хватает для промышленности, темпы которой растут. Иран занимает примерно 17-18-е место в мире по уровню промышленного развития. Это очень серьезно.

«Иран — единственная страна на Ближнем Востоке, которая имеет серьезный промышленный потенциал. Автомобильная отрасль — один из возможных вариантов сотрудничества» Фото: rais.tatarstan.ru

Татарстан – один из промышленных лидеров России. Здесь развивается автомобилестроение, авиастроение, сельское хозяйство и нефтепереработка. Какие, на ваш взгляд, перспективы открываются для Татарстана в Иране?

Иран — единственная страна на Ближнем Востоке, которая имеет серьезный промышленный потенциал, позволяющий заниматься автомобилестроением и энергетикой. В данном случае автомобильная отрасль — это один из возможных вариантов сотрудничества. Я думаю, что это и производство автозапчастей. Вы сами назвали автомобилестроение, и я бы хотел добавить, что сейчас очень востребованы грузовики и автобусы, в которых иранцы тоже нуждаются. Страна большая, и около 80 процентов перевозок осуществляется автомобильным транспортом.

Серьезное направление сотрудничества – вертолетостроение. Как минимум в области эксплуатации. Казань как основной производитель вполне может стать здесь лидером.

Если говорить о сотрудничестве в энергетической области, я бы хотел сказать, что уже давно и эффективно в Иране работает «Татнефть». Существует проблема, когда нефтяное месторождение вырабатывается не полностью по причине низкоэффективных технологических процессов. Эта проблема актуальна для нефтедобывающей отрасли Ирана и сегодня. И «Татнефть» в свое время занималась именно тем, что помогала иранцам совершенствовать эти процессы. Вот это направление может быть вполне перспективным.

Поэтому Татарстан за счет крупной промышленной базы может сталь лидером в развитии отношений с Ираном.

«Мы можем понастроить любые предприятия, но не будем конечными собственниками земли»

Как вы оцениваете развитие пути «Север – Юг», часть которого пролегает через Волго-Каспийский канал? Какие перспективы открываются для Татарстана с развитием данного логистического направления?

Здесь перспективы открываются в двух случаях, на мой взгляд. Во-первых, когда есть заинтересованность коммерческая. И во-вторых – когда есть что возить. Изначально данный коридор рассматривался как канал связи, транспортный коридор до Индии. И тут возникают вопросы. Если у нас объем взаимной торговли с Ираном небольшой, то значит, использовать канал экономически будет невыгодно. Нужно иметь чем торговать.

Потом, в рамках транспортных коридоров не нужно забывать о развитии разных видов логистики. Например, морской путь всегда конкурентен. Но глубина Каспийского моря не позволяет осуществлять крупнотоннажные перевозки. У нас существуют также проблемы с организацией портового хозяйства вдоль Волги, в районе Астрахани. И тут мы сталкиваемся с еще одной проблемой: в условиях данного логистического маршрута необходима комплексная транспортная инфраструктура, которая будет включать в себя не только морскую, но и железнодорожную, автомобильную составляющую. Особенно здесь ключевую роль играет перевозка автомобильным транспортом. И в Иране около 80 процентов всех перевозок осуществляется именно так. На первоначальном этапе этот вид транспорта будет играть ключевую роль. Если говорить о железных дорогах, то их тоже нужно развивать, строить пути в обход Каспийского моря по побережью. Это позволит увеличить перевозки, объем товарооборота. Но надо все хорошо посчитать. Будет ли оно экономически выгодно? Да и железнодорожная сеть в самом Иране развита недостаточно. И, безусловно, основная проблема – финансирование. Кто и как будет финансировать развитие этого проекта? По моему мнению, необходимо убедить прикаспийские государства в необходимости развития данного логистического коридора, чтобы это был совместный проект.

«Наиболее выгодная форма сотрудничества – это создание совместных предприятий» Фото: rais.tatarstan.ru

Иран – страна с особым укладом и законодательством, которое имеет ряд особенностей. На какие аспекты необходимо обратить внимание бизнесу при реализации экономических проектов с Ираном?

Наиболее выгодная форма сотрудничества – это создание совместных предприятий. Да, в этом случае могут быть разные подходы, разные точки зрения. Но цели остаются едиными. Кроме того, взаимное сотрудничество подразумевает взаимные инвестиции. Однако необходимо учитывать тот факт, что при строительстве каких-либо объектов в Иране земля в любом случае остается в собственности государства. Это юридический аспект, он закреплен в Конституции Ирана, хотя не все учитывают его в своей работе.

Земля в Иране по Конституции не может быть собственностью чужого государства. Вы можете построить завод, а потом вам скажут, что земля-то наша. Поэтому обязательно нужно иметь это в виду, что мы можем понастроить любые предприятия, но не будем конечными собственниками земли. В Конституции Ирана есть еще один важный момент, который невозможно обойти. Недра не могут принадлежать иностранцам.

В развитии отношений между компаниями, да и бизнесом в целом, важна конкретика. Иранцев всегда интересуют конкретные шаги. По итогам переговоров на бизнес-форумах и конференциях они всегда делают выводы по работе, по общему числу заключенных договоров.

На мой взгляд, наш бизнес очень часто не прислушивается к мнению ученых, востоковедов. Предприниматели предпочитают действовать по известному сценарию: «Мы поедем, а там разберемся». Но если проект не проработан с самого начала, не учитывает местной специфики, результаты могут оказаться сомнительными.

Полищук Александр Иванович – старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, президент общества дружбы с Исламской Республикой Иран, доцент кафедры восточных языков и кафедры истории и географии Московского государственного лингвистического университета, руководитель Центра персидского языка и культуры Ирана (МГЛУ).



Родился 20 февраля 1944 года в семье профессионального военного. В 1963 году после окончания Московского политехникума связи имени Подбельского призван на действительную воинскую службу и после года службы в войсках связи поступил в ВИИЯ (Военный институт иностранных языков) и начал изучать персидский язык.



Попал в Афганистан на практику после 4-го курса, в 1980 году защитил кандидатскую диссертацию по истории вооруженных сил Афганистана. Позже материалы диссертации вошли в книгу «История вооруженных сил Афганистана. 1747-1977», написанную в соавторстве с Ганковским и Слинкиным.



По возвращении из Афганистана работал в должности старшего переводчика бюро переводов Академии бронетанковых войск имени Малиновского.



Работал старшим экспертом торгпредства РФ в Исламской Республике Иран, а затем в Московском лингвистическом университете, где в настоящее время возглавляет Центр персидского языка и культуры Ирана.



В МГЛУ Полищук ведет занятия по речевой практике персидского языка, военному переводу, практике и теории перевода и страноведению Ирана. Одновременно продолжает научную деятельность в секторе Ирана Института востоковедения РАН, где регулярно публикует статьи по различным аспектам истории и жизни современного Ирана. С 2007 года является президентом Общества дружбы с Ираном.

Фото на анонсе: rais.tatarstan.ru