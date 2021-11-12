Татарстан за пять лет вложил в создание животноводческих комплексов 91 млрд рублей

Татарстан за последние пять лет вложил в создание животноводческих комплексов 91 млрд рублей. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на заседании Комитета Государственного Совета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.

«В молочном животноводстве введено 59 тыс. новых скотомест, произведен капитальный ремонт и модернизация 1178 коровников на 117 тыс. голов, построено 563 сенажных траншей на сумму 6,2 млрд рублей. За этот год введено 20 новых молочных ферм и комплексов. В ближайшие два года продолжится реализация 25 инвестпроектов на 24 тыс. голов коров», — рассказал глава Минсельхозпрода.

По его словам, строительство и ввод современных молочных комплексов обеспечивают рост производства молока и формируют базу для дальнейшего увеличения производства на уровне 2–3% ежегодно.

В хозяйствах республики содержится 955 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе 323 тыс. коров. Поголовье свиней составляет 498 тыс., овец и коз — 338 тыс., птиц — около 18 млн.

Зяббаров отметил, что за девять месяцев этого года во всех хозяйства произведено 1 млн 494 тыс. тонн молока, что на 5,8 тыс. тонн больше аналогичного периода 2020 года, а также 359,8 тыс. тонн скота и птицы (рост на 6,1 тыс. тонн) и 1,2 млрд штук яиц (больше на 9,2 млн штук).

Министр добавил, что в сельхозформированиях республики используется 21 кормовой центр. На 2021–2022 год запланирован ввод в эксплуатацию еще около 18 кормовых центров с производительностью от 50 тонн в сутки.

В этом году на техническую модернизацию агропромышленного комплекса из регионального бюджета выделено 1,8 млрд рублей. Хозяйства приобрели 489 тракторов, в том числе 206 энергонасыщенных, 110 самоходных опрыскивателей, 315 зерноуборочных и 73 кормоуборочных комбайнов, а также 3365 единиц другой сельхозтехники и оборудования на сумму более 12,8 млрд рублей.