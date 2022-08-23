Татарстан за пять лет получил более 2,5 млрд рублей на развитие общественных пространств
Татарстан за пять лет выиграл свыше 2,5 млрд рублей на развитие общественных пространств, участвуя во всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений. Об этом рассказала куратор программ развития городской среды в республике Наиля Зиннатуллина на брифинге в Кабинете Министров РТ.
«В конкурсе мы участвуем с 2018 года, с самого его начала. За все время участия в конкурсе республика получила более 2,5 млрд рублей на развитие городской среды. Это 38 городов-победителей», — сообщила спикер.
Зиннатуллина отметила, что в этом году Татарстан выиграл федеральный грант на общую сумму 510 млн рублей. Победили шесть из семи выставленных республикой заявок. В частности, на реализацию проектов Елабуга, Зеленодольск и Лениногорск получили по 95 млн рублей, Заинск — 85 млн рублей, Лаишево и Болгар — по 70 млн.
«Для того чтобы построить все объекты, которые победили в федеральном конкурсе, мы будем проводить синхронизацию различных источников финансирования, в том числе региональных и федеральных. Кроме того, будут синхронизированы источники муниципального бюджета и внебюджетные источники, то есть средства инвесторов, предпринимателей, которые хотели бы развивать бизнес на территории объекта. Речь идет об обеспечении объекта сервисом», — подчеркнула куратор программ развития городской среды.
Проекты должны быть реализованы в 2023 и 2024 годах. Города-победители участвовали во всероссийском конкурсе не в первый раз. Заявки были поданы еще в 2020–2021 годах, но тогда они не одержали победу. В этом году проекты были полностью пересмотрены, на территориях-участницах до благоустройства состоялись событийные мероприятия и оказался изменен подход к формированию заявок.
Кроме того, по итогам работы этого года специалисты Фонда «Институт развития городов РТ» составили методическое пособие для архитекторов и коллег из других регионов.