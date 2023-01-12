Татарстан за первые 11 месяцев прошлого года нарастил добычу нефти на 3,6%

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Нефтяные компании Татарстана в январе-ноябре прошлого года увеличили добычу нефти на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года – до 32,6 млн тонн, следует из данных Татарстанстата.

Кроме того, за первые 11 месяцев прошлого года было добыто 855 млн куб. метров попутного нефтяного газа, что на 6,5% больше, чем годом ранее.

В 2,6 раза в Татарстане выросла добыча природного песка и в 1,6 раза увеличилась добыча гальки, гравия и каменной крошки, используемой для производства бетона, а также автомобильных и железных дорог.