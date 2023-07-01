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Татарстан за несколько месяцев отправил на переработку более 70 тонн электролома
Татарстан со дня старта экологической акции «Школа утилизации: Электроника» в сентябре 2022 года отправил на переработку более 70 тонн электролома. Об этом сообщает Министерство экологии и природных ресурсов РТ.
Сборы электролома в республике проходят регулярно. Так, в конце мая 2023 года сбор проходил Казани, Буинске, Пестрецах и Зеленодольске. В итоге было собрано шесть тонн электролома, который будет отправлен для последующей переработки на специализированный экологический комбинат.
Следующий сбор пройдет в пгт Алексеевское. О дате, месте и времени сбора, который будет проходить в течение двух дней, ведомство сообщит дополнительно.
В Минэкологии также напомнили, какие отходы будут принимать. Среди них:
- компьютерная и офисная техника;
- бытовая техника (включая стиральные машины и холодильники);
- электроинструмент;
- научная и медицинская техника;
- телефоны и персональные гаджеты;
- электронные и электрические игрушки;
- картриджи (не должны превышать 10% объема сдаваемой техники).
Приему не подлежат:
- батарейки;
- оборудование, помеченное знаком радиации;
- лампы.
Соглашение о взаимодействии в реализации экологических программ, в частности по реализации программы «Школа утилизации: электроника» было заключено между Министерством экологии и природных ресурсов РТ и Фондом рационального природопользования. Основная цель программы – предоставить возможность жителям экологично и удобно передавать на переработку отслужившую свой срок технику.
Утилизация производится на собственных мощностях Фонда рационального природопользования по переработке отходов электронного и электрического оборудования, а также на предприятиях партнеров.
Правила участия в программе доступны по ссылке.
Мероприятие способствует достижению целей национального проекта «Экология», направленного на развитие экологического воспитания, бережного отношения человека к окружающей среде. Напомним, национальные проекты реализуются на территории России по инициативе и поручению Президента РФ Владимира Путина.
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