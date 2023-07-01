Татарстан за несколько месяцев отправил на переработку более 70 тонн электролома

Татарстан со дня старта экологической акции «Школа утилизации: Электроника» в сентябре 2022 года отправил на переработку более 70 тонн электролома. Об этом сообщает Министерство экологии и природных ресурсов РТ.

Сборы электролома в республике проходят регулярно. Так, в конце мая 2023 года сбор проходил Казани, Буинске, Пестрецах и Зеленодольске. В итоге было собрано шесть тонн электролома, который будет отправлен для последующей переработки на специализированный экологический комбинат.

Следующий сбор пройдет в пгт Алексеевское. О дате, месте и времени сбора, который будет проходить в течение двух дней, ведомство сообщит дополнительно.

В Минэкологии также напомнили, какие отходы будут принимать. Среди них:

компьютерная и офисная техника;

бытовая техника (включая стиральные машины и холодильники);

электроинструмент;

научная и медицинская техника;

телефоны и персональные гаджеты;

электронные и электрические игрушки;

картриджи (не должны превышать 10% объема сдаваемой техники).

Приему не подлежат:

батарейки;

оборудование, помеченное знаком радиации;

лампы.

Соглашение о взаимодействии в реализации экологических программ, в частности по реализации программы «Школа утилизации: электроника» было заключено между Министерством экологии и природных ресурсов РТ и Фондом рационального природопользования. Основная цель программы – предоставить возможность жителям экологично и удобно передавать на переработку отслужившую свой срок технику.

Утилизация производится на собственных мощностях Фонда рационального природопользования по переработке отходов электронного и электрического оборудования, а также на предприятиях партнеров.

Правила участия в программе доступны по ссылке.

Мероприятие способствует достижению целей национального проекта «Экология», направленного на развитие экологического воспитания, бережного отношения человека к окружающей среде. Напомним, национальные проекты реализуются на территории России по инициативе и поручению Президента РФ Владимира Путина.