Татарстан за месяц поднялся на семь пунктов в федеральном рейтинге по догазификации

Еще месяц назад Татарстан был на 43-м месте федерального рейтинга по догазификации, а сейчас поднялся на 36-е, переместившись вверх сразу на семь позиций. Об этом стало известно сегодня на коллегии Госкомитета РТ по тарифам за первый квартал 2022 года.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Председатель Госкомитета РТ по тарифам Александр Груничев напомнил, что год назад в своем послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин поручил осуществить газификацию населенных пунктов до 2023 года без привлечения денежных средств граждан. Региональная программа газификации утверждена постановлением Кабмина РТ в 2021 году.

«Объем финансирования на 2022 год утвержден в размере 1,2 млрд рублей. За счет средств Единого оператора газификации предусмотрены мероприятия на сумму 1,4 млрд рублей. К 2023 году планируется догазифицировать 9 тыс. домовладений», — отметил спикер.

Подробнее о ходе исполнения программы и проблемных вопросах рассказал заместитель гендиректора по производству ООО «Газпром трансгаз Казань» Михаил Фролов.

«Согласно расчетам, всего к сетям газораспределения будет подключено свыше 18 тыс. домовладений в 903 населенных пунктах. На сегодняшний день по республике принято свыше 8,5 тыс. заявок на догазификацию, заключено порядка 5,5 тыс договоров. Из них обеспечена готовность к подключению более 2 тыс. домовладений, в 449 домов подключено газоснабжение», — сказал докладчик.

Догазификация в республике реализуется с опережением плана-графика. В 2021 году планировалось газифицировать 599 домовладений, но по факту в конце прошлого года техническая возможность подключения была обеспечена для 787 домовладений. На сегодняшний день по графику планировалась газификация 1030 домовладений, однако сейчас возможностью подключиться обладают уже 2207 домовладений.

«Динамика заявочной кампании в преддверии летнего сезона растет. Количество обращений увеличивается, число заключенных договоров составляет более половины от принятых заявок. Только за прошлый месяц количество заключенных договоров выросло на 37%, количество подведенных газопроводов к границам участков увеличилось на 40%, а количество подключений — в два раза», — сообщил Фролов.

Активнее всего заявки на газификацию подают жители Тукаевского, Альметьевского, Лаишевского, Пестречинского районов и Казани, где ведется активное строительство индивидуального жилья. В настоящее время проведена повторная инвентаризация населенных пунктов на предмет наличия негазифицированных домовладений.

«План-график откорректирован на 10 тыс. домовладений, которые согласованы Единым оператором газификации и находятся на утверждении Правительства. Такая инвентаризация будет проводиться на постоянной основе», — отметил Фролов.

Согласно его данным, ранее в адрес общества поступали замечания от граждан, касающиеся высокой стоимости строительства сетей газопотребления внутри границ участка. Она была практически на 50% выше, чем в среднем по России. Однако данный вопрос проработан, установлена дополнительная ставка на проектирование. Теперь общая стоимость работ и оборудования по газификации в регионе соответствует средней стоимости по стране.

«Корректировка тарифной ставки позволила повысить рейтинг республики среди других регионов. Еще месяц назад Татарстан был на 43-м месте федерального рейтинга по догазификации, а сейчас поднялся на 7 позиций и находится на 36-м месте», — подчеркнул спикер.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Вместе с тем в регионе все еще наблюдается низкий показатель подключенных к газу домовладений — лишь около 8% от общего числа заключенных договоров. Оказывается, основная часть заявителей не установила оборудование из-за отсутствия денежных средств либо в связи с нежеланием проводить работы в зимний период. Для решения данных вопросов в республике приняты меры социальной поддержки, отдельным категориям граждан будет возмещено до 80 тыс. рублей на проведение газа внутри границ участка и приобретение бытового газового оборудования. За получением адресной социальной помощи уже обратился 21 человек, 17 из них получили положительные решения.

Ожидается, что с началом летнего сезона и благодаря мерам соцподдержки количество подключений в регионе существенно увеличится, республика сможет повысить рейтинг среди регионов России, заключил представитель ООО «Газпром трансгаз Казань».