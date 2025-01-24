Татарстан за год увеличил экспорт сахара в 2,5 раза

В прошлом году Татарстан экспортировал сахарную продукцию на 13,8 млн долларов США. Это больше уровня 2023 года в 2,5 раза, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Объем экспорта сахара в прошлом году составил более 28,5 тыс. тонн», — говорится в сообщении.

Всего в 2024 году Татарстан экспортировал продукцию агропромышленного комплекса на сумму свыше 460 млн долларов, что в 1,6 раз больше, чем в 2020-м.

Продукция АПК поставляется в 56 стран. Ее экспортируют 258 предприятий республики.

В этом году запущен обновленный национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Основные цели этого нацпроекта — увеличение доли экспорта сельскохозяйственной продукции и объема торговли между государствами.