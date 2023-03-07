Татарстан за год увеличил экспорт продукции АПК на 11% – до 445 млн долларов

Татарстан в прошлом году нарастил экспорт продукции агропромышленного комплекса на 11% по сравнению с 2021-м – до 445 млн долларов. Об этом сообщил глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров на заседании коллегии ведомства.

Экспорт масложировой продукции достиг 317,5 млн долларов, зерна – 21 млн долларов, мясной и молочной продукции – 12,7 млн долларов, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности – 27,1 млн долларов, прочей продукции АПК – 66,7 млн долларов.

«Успешно развивается направление „Халяль“. Объем экспорта увеличился на 33% и составил 6,5 млн долларов», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия.

Объем инвестиций в прошлом году составил 36,2 млрд рублей. По этому показателю Татарстан вошел в число лидеров среди регионов России, отметил Зяббаров.

Он также добавил, что на развитие отрасли и сельских территорий было выделено 18,3 млрд рублей. В этом году предусмотрена господдержка на сумму 14,8 млрд рублей. «Данные цифры не окончательные, они, как правило, в течение года корректируются в сторону увеличения. Федеральную поддержку республика по-прежнему получает в максимальном объеме», – подчеркнул глава Минсельхозпрода.