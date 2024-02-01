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Татарстан за год потратил на все виды дорожных работ 248 млрд рублей
В Татарстане за прошлый год объемы всех видов дорожных работ достигли 248,7 млрд рублей. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов на заседании коллегии Миндортранса республики.
«Это огромное достижение и показатель потенциала страны и республики, который стал возможным благодаря стратегическим решениям Президента РФ Владимира Путина, работе команды вице-премьера Марата Хуснуллина и федеральных заказчиков», – сказал докладчик.
Ханифов отметил, что в республике увеличивается количество дорог первой категории.
«Еще на 481 км прирастем дорогами первой категории», – добавил он.
В Татарстане проходит 40,4 тыс. км автомобильных дорог общего пользования, из них 1,3 тыс. км федеральных, 13,5 тыс. км региональных и 25,6 тыс. км муниципальных.
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