Татарстан за год направит 8,6 млрд рублей соцподдержки для оплаты ЖКУ

В общей сложности в 2022 году Татарстан направит 8,6 млрд рублей на предоставление мер соцподдержки населению для оплаты жилья и коммунальных услуг. Такие данные озвучила сегодня замминистра труда, занятости и социальной защиты РТ Наталья Бутаева на брифинге в Казани.

«Меры поддержки делятся на категорийные и зависящие от размера доходов граждан. Отдельным категориям граждан предоставляются субсидии и льготы. Это ветераны труда, инвалиды, ветераны боевых действий и другие. Субсидии-льготы получают более 650 тыс. человек, и затраты бюджета на них превышают 6,4 млрд рублей в год», – сказала она.

Увеличение затрат на ЖКУ приводит к пропорциональному росту субсидирования. Так, выплаты по малообеспеченности предоставляются семьям, чьи расходы на оплату ЖКУ в пределах региональных стандартов превышают 21%. В бюджете на данные меры предусмотрено 2,2 млрд рублей.

Заявления на предоставление субсидий принимаются в электронном виде. В Минтруде РТ уточнили, что сейчас около 60% заявлений подаются именно таким способом.