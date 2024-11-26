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Экономика 26 ноября 2024 08:48

Татарстан за 19 млрд рублей создал инфраструктуру для новых инвестпроектов

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Татарстан за 19 млрд рублей создал инфраструктуру для новых инвестпроектов
Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В Татарстане полностью выполнена программа по созданию объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов. С 2021 года на ее реализацию из бюджета республики выделили 19,1 млрд рублей, в том числе 3,8 млрд – в 2024-м. Об этом сообщает Минфин РТ.

Отмечается, что работа велась в рамках постановления федерального Правительства. Перечень проектов был утвержден на основании решения президиума правкомиссии по региональному развитию, председателем которой является вице-премьер России Марат Хуснуллин.

«Реализация новых инвестиционных проектов позволяет наращивать дополнительные поступления налоговых доходов в федеральный бюджет, за счет которых происходит списание задолженности Республики Татарстан перед федеральным бюджетом по бюджетным кредитам», — объяснили в пресс-службе министерства.

#инвестпроекты #инфраструктура
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