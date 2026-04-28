Общество 28 апреля 2026 15:43

Татарстан за 10 лет благоустроил 441 объект на 29 млрд рублей, его опыт стал федеральным стандартом

За 2015-2025 годы в Татарстане благоустроено 441 общественное пространство на 29 млрд рублей, в том числе 14 млрд рублей привлечено из федерального бюджета. Регион стал «родоначальником» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Об этом сообщил сегодня министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин сегодня на брифинге в Казани.

«Опыт республики высоко оценило Министерство строительства России и предложило его масштабировать на всю страну. Регламенты и практика, разработанная в республике, вошли в федеральные стандарты благоустройства», – отметил он.

В этом году в ходе федерального проекта запланировано благоустройство 51 объекта на сумму 2,5 млрд рублей.

«Республика ежегодно участвует во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. За восемь лет финансирование из федерального бюджета получили 55 проектов, 42 из которых уже завершены и 13 планируем завершить в этом году», – заметил Айзатуллин.

В 2026 году начато освоение финансирования по шести объектам – победителям Всероссийского конкурса прошлого года на общую сумму 865,8 млн рублей, из них 474,5 млн рублей – субсидия из федерального бюджета.

Проведение ежегодного голосования по выбору проектов общественных пространств с 2018 года стало обязательным условием участия в федеральном проекте. В этом году Всероссийское онлайн-голосование стартовало 21 апреля и продлится до 12 июня.

«В этом году процедура голосования изменилась. Если в прошлые годы жители республики голосовали на региональном портале госуслуг, то сейчас голосование проходит на платформе обратной связи российского портала госуслуг и через волонтеров с помощью мобильного приложения «Госуслуги. Волонтер», – пояснил Айзатуллин.

В настоящее время участниками голосования стали более 126 тыс. жителей республики. На платформе обратной связи прошел сбор предложений от людей по объектам, которые, по их мнению, можно вынести на голосование. Всего поступило 285 предложений. Органами местного самоуправления подготовлен перечень из 178 общественных пространств, предложенных для голосования, 20 из которых включены по предложениям граждан. Это парки, скверы и набережные во всех муниципальных районах республики, а также в Казани и Набережных Челнах.

«Единая Россия» проводит неделю тематических приемов для пожилых граждан Татарстана

