Татарстан является одним из регионов — лидеров по числу самозанятых и величине их дохода

Республика Татарстан входит в число регионов — лидеров по числу самозанятых и максимальной величине их дохода. Об этом сообщает Минэкономики РТ со ссылкой на данные ФНС.

В целом по России число самозанятых граждан достигает 5 миллионов, а в Татарстане их количество превышает 195 тыс. Ежедневный прирост по стране составляет 8,5 тыс. человек.

С начала эксперимента в 2019 году самозанятые зарегистрировали 1,1 трлн рублей доходов и уплатили 40 млрд рублей налогов. При этом общий доход самозанятых в день составляет более 2 млрд рублей.

«Больше всего самозанятых зарегистрировано в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Татарстане, Свердловской, Ростовской, Самарской, Новосибирской областях и Башкортостане», — отмечают в министерстве.

Вместе с тем максимальный доход на одного самозанятого зафиксирован в Москве, Чукотском автономном округе, Московской области, Санкт-Петербурге, Татарстане, Ямало-Ненецком автономном округе, Калужской, Ленинградской, Калининградской и Сахалинской областях.

В основном самозанятые работают таксистами, доставляют товары, сдают в аренду квартиры, оказывают ремонтные и маркетинговые услуги, а также торгуют продукцией собственного производства. Наиболее высокооплачиваемые профессии среди них — это IT-специалист, финансист, юрист, консультант, проектировщик и строитель.

Как следует из данных Федеральной налоговой службы, средний возраст российского самозанятого равняется 35 годам. Самому молодому из них 14 лет, а самому пожилому самозанятому исполнилось 94 года.

Помимо прочего, инициатива с введением налога на профессиональный доход стал основой для нового проекта «Автоматизированная упрощенная система налогообложения». Он начнет реализовываться с 1 июля 2022 года, в том числе и на территории Республики Татарстан.

Благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» самозанятые граждане получают поддержку для устойчивого ведения и развития бизнеса. Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по решению Президента РФ Владимира Путина.