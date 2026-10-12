Татарстан хочет запустить пилот по управлению БПЛА в комплексе ГТО

Татарстан хочет стать пилотным регионом России по внедрению управления беспилотными летательными аппаратами в комплексе ГТО. Об этом сообщил заместитель министра спорта РТ Алмаз Хусаинов на заседании Комитета Госсовета РТ по социальной политике.

«В Минспорте России готовы рассмотреть заявку Татарстана на пилотный регион. Мы готовим материалы для направления им. На данном этапе хотим запустить в тестовом режиме в семи учреждениях спорта в рамках ГТО. В массовом спорте этих денег не заложено. Полагаю, что если не сможем договориться о включении Татарстана в пилот на следующий год, будем рассматривать запуск этого пилота хотя бы в республике. Понимаем, что необходимость в этом есть», – заявил он.

Хусаинов отметил, что в Татарстане такое направление, как управление беспилотными летательными аппаратами, развивается, в том числе и необходимая инфраструктура. «Как вид спорта мы это направление развиваем еще с Игр будущего», – отметил он.

Реализация комплекса ГТО с участием нового испытания – управление беспилотными летательными аппаратами – началась в этом году, напомнила член Комиссии по правовым вопросам и общественному контролю Общественной палаты РФ Ольга Павлова.

«Татарстан, к сожалению, не участвовал в эксперименте. Но в 2027 году начинается повсеместная реализация этого комплекса. Это потребует дополнительных ассигнований, обучения судей, приобретения инвентаря. Молодежь Татарстана сегодня временно ограничена в возможности освоения этих навыков. Но это технологическое лидерство. Около 30 млн рублей на это нужно. Тем более реализация начинается в обязательном порядке», – подчеркнула она.