Татарстан хочет увеличить до 50 число учреждений, реализующих проект «Футбол в школе»

Татарстан планирует увеличить количество образовательных организаций, реализующих проект «Футбол в школе», до 50. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки РТ Станислав Андреев на круглом столе «О реализации Концепции развития детско-юношеского спорта в России до 2030 года» в Госсовете РТ.

«С 1 сентября прошлого года в 24 образовательных организациях началась реализация проекта “Футбол в школе”. Татарстан является пилотным регионом, всего их 10. В следующем году, наверное, дойдем до 50 школ», – сказал докладчик.

Андреев добавил, что в объединениях и секциях физкультурно-спортивной направленности занимаются 314 тыс. детей и подростков, что составляет около 70%.

«Футбол в школе» – совместный проект Минпросвещения РФ и Российского футбольного союза. Всем школам, которые участвуют в проекте, РФС за счет собственных средств поставляет спортивный инвентарь, необходимый для проведения уроков футбола. Занятия проводятся как для мальчиков, так и для девочек. Урок футбола стал третьим уроком физкультуры или проводится во внеурочное время.

Предполагается также организация на муниципальном уровне футбольных лиг – регулярных соревнований между школами.