Проблему с водой в Куюках хотят решить за счет инфраструктурных кредитов

Власти Татарстана рассматривают возможность строительства водовода для бесперебойного водоснабжения деревни Куюки. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин на брифинге в Доме Правительства республики.

«Секрета нет: самый больной участок — это Куюки в Пестречинском районе. Сегодня там есть перебои с водоснабжением», — заявил спикер.

По словам Айзатуллина, вместе с «Водоканалом» Казани отрабатывается вопрос прокладки водовода с водонапорного узла в микрорайоне Азино. «Для себя проект накидали», — отметил он.

Министр заметил, что в 2025 году стартует федеральная программа по инфраструктурным бюджетным кредитам. «При положительном стечении обстоятельств планируем закрыть вопрос по Куюкам и поселку Гильдеево. Это будет одним из приоритетов», — подчеркнул он.

Спикер добавил, что сейчас формируется программа модернизации сетей коммунальной инфраструктуры. «Какие параметры и лимиты будут определены на регион, не можем сказать, но мы к этим мероприятиям готовимся. Пока программа рассчитана на два года, новая стартует с 2025 года», — пояснил он.

Айзатуллин уточнил, что под эту программу готовится проектно-сметная документация с «Татэнерго», «Казэнерго», «Водоканалом» и коммунальными структурами Татарстана.