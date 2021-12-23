Татарстан может провести чемпионат мира по дзюдо в 2024 году

Татарстан выступил с инициативой провести на своей территории чемпионат мира по дзюдо в 2024 году. Об этом сообщил министр спорта РТ Владимир Леонов.

«Мы выразили свое желание подать заявку на проведение чемпионата мира по дзюдо в 2024 году. Это титульный вид спорта для нашей страны. Чемпионат мира - это знаковое событие и авторитетный турнир. Если нам доверят право проведения, то мы это сделаем на высшем уровне», - отметил министр.

Он напомнил, что у Татарстана уже есть опыт проведения больших турниров по дзюдо. В частности, в мае этого года был проведен этап турнира «Большой шлем». Сейчас ведутся переговоры на тему того, что соревнования под этой эгидой будут проводиться в Татарстане в 2022-м и 2023-м годах.