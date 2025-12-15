Татарстан выступил партнером Всероссийского форума технологического предпринимательства

В Москве состоялся IV Всероссийский форум технологического предпринимательства «Техпред-2025». Регионом – партнером мероприятия выступила Республика Татарстан, в пленарной сессии принял участие президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов. Об этом сообщает пресс-служба платформы университетского техпредпринимательства.

Событие организовали Минобрнауки РФ и Минэкономразвития РФ при содействии Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

Федеральный проект «Платформа университетского технологического предпринимательства» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» был запущен в 2022 году. Его целями были обозначены раскрытие предпринимательского потенциала молодежи и подготовка профессионалов в области технологического предпринимательства.

«Благодаря вашей слаженной командной работе за три года в рамках платформы зарегистрировано почти 5 тыс. стартапов с общей выручкой более 2,8 млрд рублей», – заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

На пленарной сессии замглавы Минобрнауки РФ Ольга Петрова указала на важность внедрения культуры технологического предпринимательства в образование и усиления межведомственного сотрудничества.

В свою очередь первый замглавы Минэкономразвития РФ Максим Колесников констатировал, что меры поддержки стартапов, в том числе и выход на IPO, уже приносят результаты. По его данным, одна компания вышла на биржу, еще две проходят процесс размещения, хотя поддержка начала предоставляться всего несколько месяцев назад.

В этом году министерства объединили инициативы по поддержке малых технологических компаний – платформу университетского техпредпринимательства и программу «Взлет – от стартапа до IPO» – в рамках федерального проекта «Технологии». В реестр включено уже свыше 6,3 тыс. МТК. Эти компании показывают рост около 35% в год, а их выручка за прошлый год превысила 1 трлн рублей.