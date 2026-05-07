Татарстан выставит стенд на Российско-Китайском ЭКСПО в Харбине, который пройдет с 17 по 21 мая. Об этом «Татар-информу» сообщили в Минпромторге РТ.

На стенде представители Агентства инвестиционного развития РТ обсудят с представителями деловых кругов и госструктур участие делегаций из Китая в Международном форуме «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество». Событие запланировано на 17-18 августа в Казани.

Казанский жировой комбинат привезет на ЭКСПО нерафинированное подсолнечное и рапсовое масло, майонез, кетчуп, соусы, джемы, варенье.

Индустриальный парк «КИП «Мастер» будет представлен на татарстанском стенде. Сейчас это 290 резидентов в Набережных Челнах, порядка 12,6 тыс. сотрудников и выручка предприятий-резидентов в 180 млрд. В Поднебесной представители парка презентуют проект создания индустриального парка в Узбекистане.

Ассоциация содействия цифровому развитию будет презентовать на ЭКСПО в Харбине Международный форум Kazan Digital Week, назначенный на 29-31 октября в Казани.

В формате видеоконтента на стенде Татарстана расскажут о работе Промышленного кластера Татарстана.

В 2026 году Российско-Китайское ЭКСПО пройдет в 10-й раз. Это ежегодное мероприятие, которое проводится с 2014 года и направлено на развитие торгово-экономического сотрудничества, межрегионального партнерства, продвижение промышленной продукции, технологий и инвестиционных проектов между Россией и Китаем.