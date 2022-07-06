Татарстан вышел в лидеры среди регионов РФ с самыми дешевыми путевками в санатории

Татарстан стал лидером в рейтинге российских регионов с самыми дешевыми путевками в санатории этим летом. Исследование провели специалисты агентства «ТурСтат», передает РИА «Новости».

Наравне с Татарстаном оказалась Самарская область – в обоих регионах отдых в санатории в среднем стоит до 3,7 тысячи рублей в сутки. Дороже всего отдых обойдется в Подмосковье – шесть тысяч рублей в сутки.

Татарстан также входит в первую десятку неюжных регионов по активности продаж путевок в санатории. В это число также входят Алтайский край, Башкирия, Подмосковье, Калининградская, Ленинградская, Челябинская, Самарская и Свердловская области и Пермский край.

По словам экспертов, спрос на санаторно-курортный отдых летом выявил, что многие учреждения оказались не готовы к большому наплыву гостей, предъявляющих высокие требования к сервису.