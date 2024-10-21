Татарстан вышел в финал международной премии — открыто народное голосование

Жители Татарстана могут проголосовать за республику в финале Международной премии «#МЫВМЕСТЕ». Регион представлен в двух номинациях, сообщают организаторы.

До 21 ноября проводится народное голосование, также оценку проектам дают члены жюри.

В номинации «Поступок года» в категории «Личности» на победу претендует Альберт Бикмуллин. В феврале этого года он спас полуторагодовалую девочку, которую отец выбросил из окна балкона 5 этажа. Благодаря действиям татарстанца ребенок остался жив. За это он награжден медалью СК России «Доблесть и отвага».

Кроме того, Татарстан в номинации «Субъект Российской Федерации, в категории «Территории». В ней оценивается развитие добровольчества. Так, в республике работают почти 217 тысяч волонтеров, действуют 25 «Добро.Центров». РТ пять раз признавалась «Регионом добрых дел», что позволило привлечь свыше 40 млн рублей на реализацию лучших региональных практик.

Принять участие в голосовании можно в мини-приложении «ВКонтакте». Здесь же доступны правила народного голосования.

«Напомним, что 37 инициатив из Республики Татарстан стали победителями регионального этапа премии, что стало важным шагом для активистов нашей республики», — поделился исполнительный директор Информационно-ресурсного центра добровольчества РТ Айрат Мубаракшин.

Также стало известно, что 24 инициативы из Татарстана включены в топ-1000 заявок премии. Каждый из участников станет обладателем сертификата на поездку по России от программы Росмолодежи «Больше чем путешествие».