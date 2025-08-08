Татарстан вышел на второе место в общероссийской акции «БумБатл»

Татарстан вышел на второе место в рейтинге участников всероссийской экологической акции «БумБатл», которая проходит в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов РТ.

С начала года участники из республики собрали и отправили на переработку 80,2 тыс. кг макулатуры. По этому показателю Татарстан уступает только Башкортостану. При этом по итогам весеннего этапа республика возглавляла рейтинг среди крупных регионов.

В сборе вторсырья активно участвуют детские сады, школы и вузы. Так, воспитанники детского сада «Голбакча» из села Кульшарипово Альметьевского района собрали почти 3 тонны бумаги. А в Нижнекамском районе дети из детсада №49 вместе с родителями и воспитателями отправили на переработку 2,7 тонны макулатуры.

В этом году «БумБатл» проходит в новом формате – присоединиться к акции можно в любой момент. Чтобы стать участником, необходимо зарегистрироваться на сайте проекта, выбрать организацию или указать индивидуальное участие, найти на карте ближайший пункт приема макулатуры, сдать бумагу, получить акт и загрузить его в личный кабинет.

Финальные итоги акции подведут в марте 2026 года. За время проведения «БумБатла» с 2020 года к нему присоединились 8,9 млн человек по всей России. Участники собрали более 305 тыс. тонн макулатуры. Основная цель проекта – снизить избыточное потребление бумаги и сформировать культуру ответственного отношения к отходам.