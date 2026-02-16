Татарстан – единственный регион, который улучшил показатели по продажам жилья

Татарстан по итогам четвертого квартала 2025 года перешел из числа регионов с рисками по продажам жилья в новостройках в категорию субъектов с нормальным уровнем реализации. Об этом говорится в аналитической справке Российской гильдии риелторов.

Эксперты оценивали соотношение распроданности к строительной готовности домов – показатель, отражающий баланс между объемами строительства и темпами продаж. В предыдущем периоде Татарстан находился в группе регионов с повышенными рисками, однако к концу года улучшил позиции.

По данным РГР, республика стала единственным субъектом, которому удалось перейти в категорию с нормальными показателями продаж.

Лидерами по темпам реализации названы Республика Адыгея, Свердловская и Московская области. Лидером остается Нижегородская область. Также второй квартал подряд сохраняет позиции среди лидеров Рязанская область.

Среди субъектов, где сохраняются риски по соотношению распроданности и строительной готовности, остаются Краснодарский край и Республика Дагестан.