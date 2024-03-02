Татарстан выполнил пятую часть плана по вводу жилья на 2024 год

На 2 марта в Татарстане на 21% завершен план по строительству жилья. Введено 668 тысяч квадратных метров площадей, рассказал на совещании в Доме Правительства РТ глава Минстроя республики Марат Айзатуллин. Провел мероприятие Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Так, на 5% выполнен план по коммерческому строительству. Сдано 12 домов по программе социальной ипотеки — это 18% от плана. Суммарная площадь введенных зданий — 29 тысяч квадратных метров.



По индивидуальным жилым домам достигнуто 27% от запланированных показателей. Введено в эксплуатацию 4187 домов.



Айзатуллин напомнил, что в этом году в регионе планируют обеспечить жильем детей-сирот, многодетные и молодые семьи, а также вынужденных переселенцев. Так, на помещения для детей-сирот в этом году выделено более 1,7 млрд рублей. Ожидается, что новое жилье получит 621 человек — Госжилфонд уже подобрал необходимые помещения. Вторая по численности участников категория — молодые семьи, 84 получателя из 41 муниципалитета.

28 участников зарегистрировано на этот год среди многодетных семей с пятью и более детьми. К настоящему моменту им выдано 17 сертификатов на жилые помещения общей площадью 1,5 тысячи квадратных метров.

Пять человек претендуют на получение жилья в категории вынужденных переселенцев, переселенцев с Крайнего Севера и чернобыльцев. Как уточнил министр, сертификаты для них уже оформлены.

Также Айзатуллин рассказал участникам совещания о программе строительства и капремонта социальных объектов, в том числе в рамках национальных проектов. Последние инициированы в стране указом Президента России Владимира Путина.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»