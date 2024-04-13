Татарстан выполнил почти половину от плана по строительству жилья на 2024 год

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В Татарстане введено 1,456 млн квадратных метров жилья, или 46% от плана. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ рассказал глава Минстроя республики Марат Айзатуллин. Об этом сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Провел совещание в режиме ВКС Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Как рассказал министр, самый большой процент выполнения достигнут по индивидуальному жилищному строительству — сдан 81%. Это более 9 тысяч домов общей площадью 1,2 млн квадратных метров.

42 многоквартирных дома введены по линии коммерческого строительства — 11%, обязательства по соципотеке тоже близки к экватору — 43%, или 15 домов.

Также в республике реализуются четыре программы по обеспечению отдельных категорий населения жильем. Так, 621 получатель входит в категорию детей-сирот, 84 — многодетные семьи.

По первой категории заключены контракты по покупке 39 помещений за счет софинансирования из бюджета РФ. По второй вручены свидетельства всем семьям, продолжается подготовка к перечислению средств на лицевые счета исполкомов.

Кроме того, оформлены сертификаты на 28 участников программы среди многодетных семей с пятью и более детьми.

В категории вынужденных переселенцев, переселенцев с Крайнего Севера и чернобыльцев все участники программы приступили к подбору подходящего жилья.