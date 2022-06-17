Татарстан выполнил годовой план по строительству жилья уже на 66%

В 2022 году в Татарстане сдано более 1,8 млн кв. метров жилья, что составляет более 66% от годового плана. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ рассказал замглавы Минстроя республики Алексей Фролов. Мероприятие провел Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Фролов уточнил, что из 150 тыс. кв. метров соципотечного жилья, запланированного на 2022 год, готово 100 тыс. В части индивидуального жилищного строительства план завершен на 68,5% — это 8 355 домов. Чуть ниже готовность по программе коммерческого жилья — здесь введено 79 объектов из 148, что превышает 62%.

Также заместитель министра рассказал о реализации программы обеспечения жильем льготных категорий граждан, в том числе детей-сирот. По его словам, из 600 необходимых квартир 296 проходят согласовательные процедуры, еще 125 подготавливаются к торгам.

На втором месте из льготных категорий граждан находятся молодые семьи. Финансирование для 50 получателей этого года доведено до районов в полном объеме. 10 из 25 семей, входящих в категорию многодетных, воспитывающих более пяти детей, уже реализовали свои сертификаты.

Четвертая категория получателей льгот — это вынужденные переселенцы, переселенцы с Крайнего Севера и чернобыльцы. По ним план выполнен наполовину: из восьми сертификатов было оформлено четыре.