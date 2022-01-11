Доходы Татарстана от управления госимуществом в 2021 году составили 826 млн рублей

Доходы Татарстана от использования и реализации госимущества и земельных участков в 2021 году составили 826,3 млн рублей, сообщила пресс-служба Минземимущества республики.

Бюджетное задание ведомство перевыполнило, денег в казну поступило в 1,5 раза больше, чем планировалось.

Больше всего бюджет Татарстана получил от реализации имущества – 295,8 млн рублей, что в 7,8 раз больше запланированного. От аренды имущества прибыль составила 193,2 млн рублей – план по этому показателю превышен на 9%.

Полностью выполнен план по дивидендам и чистой прибыли государственных унитарных предприятий: поступило 94,3 млн рублей и 53,2 млн рублей соответственно.

Помимо этого, бюджет Татарстана пополнился на 91,4 млн рублей за счет аренды земли, что на 3,2% больше запланированного, сервитута – 19,83 млн рублей (больше плана в 1,7 раза). Доход от реализации земельных участков оказался на 37,5% выше ожидаемого и составил 4,3 млн рублей.

Кроме того, перечислено 50,4 млн от имущества, находящегося в доверительном управлении (план превышен на 1%), еще 23,8 млн рублей составили прочие доходы (больше на 8,2%).