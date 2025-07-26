Татарстан выполнил 71% годового плана по жилищному строительству

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В Татарстане продолжается реализация государственных и республиканских программ в сфере жилищного строительства и социальной инфраструктуры. По данным, озвученным первым заместителем министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Дамиром Шайдуллиным на совещании под председательством премьер-министра РТ Алексея Песошина, на сегодняшний день годовой план выполнен на 71%. В целом по республике застройщиками сдано 2 млн 329 тыс. кв. м жилья. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Коммерческие застройщики реализовали 32% от намеченного плана. Введено в эксплуатацию 66 домов общей площадью более 540 тыс. кв. м.

«Программа социальной ипотеки выполнена на 61%, готовы 11 домов из 35 запланированных к сдаче в этом году. Площадь сданного жилья – 99 тыс. кв. м», – отметил Шайдуллин.

Самые высокие показатели демонстрирует сектор индивидуального жилищного строительства – 1 млн 689 тыс. кв. м.

«Годовой план выполнен на 119%», – сообщил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ.

Продолжается реализация программ обеспечения жильем отдельных категорий граждан. Для детей-сирот заключены три государственных контракта на 204 жилых помещения. В категории молодых семей субсидии уже использовали 40 получателей из 66 запланированных, остальные 26 находятся в процессе подбора квартир.

Все 27 сертификатов, предусмотренных на текущий год для многодетных семей с пятью и более детьми, оформлены – на общую площадь 2 356 кв. м. Подбор жилья осуществляет Государственный жилищный фонд РТ.

В категории вынужденных переселенцев, чернобыльцев и переселенцев с Крайнего Севера из трех получателей этого года жилье не подобрал только один.

На поддержку жилищного строительства направлены также программы в сфере инженерной и социальной инфраструктуры. Одна из новых инициатив – республиканская программа «Обустройство земельных участков для многодетных семей». По объектам водоснабжения ведутся конкурсные процедуры, госконтракты будут заключены до начала августа. По строительству дорог контракты уже подписаны, подрядчики приступили к работам. Уровень выполнения составляет 13%.

По государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий» ведется строительство трех объектов, выполнение – 71%.

В сфере образования строятся 13 объектов, из которых 8 – школы (69% готовности) и 5 – детские сады (45%).

В сфере здравоохранения реализуется 53 объекта, из них 47 – фельдшерско-акушерские пункты с уровнем готовности 81%. За последние две недели было сдано 9 объектов, еще 6 находятся на стадии 65% готовности.

Министерство по делам молодежи курирует строительство 11 объектов. Три молодежных центра готовы на 61%, работы на восьми детских оздоровительных лагерях выполнены на 44%.

В сфере спорта строятся 23 объекта, включая Центр развития футбола с текущей готовностью 43%. На строительстве четырех футбольных манежей завершено 82% строительно-монтажных работ.

По государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий» ведется строительство четырех объектов отрасли «Культура». На строительстве двух многофункциональных центров и реконструкции районного дома культуры выполнение достигло 43%. Готовность дома Заботы, входящего в национальный проект «Семья», – 77%.

Национальный проект «Экологическое благополучие» предусматривает рекультивацию иловых полей в Казани. Этот переходящий объект готов на 92%.

В трех республиканских программах задействованы 25 объектов. На строительстве 16 исполкомов выполнение составляет 80%, два из них уже сданы. По семи пунктам комплексного обслуживания населения уровень готовности составляет 89%, завершено шесть объектов. На строительстве двух пожарных депо в Актанышском и Высокогорском районах выполнено 60% работ.

Продолжается благоустройство общественных пространств: в федеральную и республиканскую программы включен 61 объект, из которых в работе находятся 46. После завершения объекта в Азнакаевском районе общее выполнение программных мероприятий достигло 53%.

Модернизация инженерных сетей реализуется в рамках федеральных и республиканских программ. По обеспечению населения питьевой водой выполнено 78% от плана, подрядчики задействованы на 48 объектах, из которых 40 уже завершены, три – за последние две недели.

В части модернизации очистных сооружений и капремонта сетей канализации достигнуто 31% выполнения.

Установка блочно-модульных котельных и котлов наружного размещения в учреждениях бюджетной сферы выполнена на 75%: из 24 объектов завершены 8. Восстановление уличного освещения выполнено на 40% от общего объема, завершено 103 объекта. По реконструкции и строительству газовых сетей ведутся работы на 16 объектах, три из них сданы, общий уровень выполнения – 52%.

Четыре объекта в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» выполнены на 67%. Общий уровень реализации программ модернизации коммунальной инфраструктуры составляет 57%. В этом году запланировано 136 объектов, из которых 117 находятся в работе. За две недели завершено 13 объектов в Набережных Челнах, а также в районах: Нижнекамском, Высокогорском, Муслюмовском, Кайбицком, Спасском, Сабинском и Тюлячинском.

Контрольно-надзорные мероприятия способствуют повышению культуры безопасного строительства. С начала года проведена 1531 проверка, выявлено 595 нарушений. Инспекция Госстройнадзора провела 925 проверок, по итогам которых было вынесено 283 постановления об административной ответственности.

Главное инвестиционно-строительное управление держит под контролем реализацию всех программных мероприятий. Зафиксировано 3 762 случая нарушений при 1687 проверках. Из них 3 503 нарушения уже устранены.