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Экономика 14 июля 2025 09:15

Татарстан выполнил 36,5% плана по нацпроектам за полгода

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В Республике Татарстан продолжается активное внедрение национальных проектов. За первое полугодие 2025 года на реализацию 11 ключевых направлений было израсходовано 15,6 млрд рублей — это 36,5% от предусмотренных на год бюджетных ассигнований, об этом сообщает Министерство финансов РТ.

Наибольший объем средств направлен на следующие проекты:

  • «Семья» – 7,3 млрд рублей,
  • «Молодежь и дети» – 3,3 млрд рублей,
  • «Инфраструктура для жизни» – 2,5 млрд рублей,
  • «Продолжительная и активная жизнь» – 1,9 млрд рублей,
  • «Кадры» – 358,4 млн рублей,
  • «Экологическое благополучие» – 121,8 млн рублей,
  • «Эффективная и конкурентная экономика» – 120,9 млн рублей.

В целом на 2025 год в республиканском бюджете на реализацию 11 нацпроектов заложено 42,9 млрд рублей. Из них 23,4 млрд рублей поступают из федерального бюджета, а 19,5 млрд рублей – из регионального бюджета.

#Минфин РТ #нацпроекты #бюджет
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