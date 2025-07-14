Татарстан выполнил 36,5% плана по нацпроектам за полгода

В Республике Татарстан продолжается активное внедрение национальных проектов. За первое полугодие 2025 года на реализацию 11 ключевых направлений было израсходовано 15,6 млрд рублей — это 36,5% от предусмотренных на год бюджетных ассигнований, об этом сообщает Министерство финансов РТ.

Наибольший объем средств направлен на следующие проекты:

«Семья» – 7,3 млрд рублей,

«Молодежь и дети» – 3,3 млрд рублей,

«Инфраструктура для жизни» – 2,5 млрд рублей,

«Продолжительная и активная жизнь» – 1,9 млрд рублей,

«Кадры» – 358,4 млн рублей,

«Экологическое благополучие» – 121,8 млн рублей,

«Эффективная и конкурентная экономика» – 120,9 млн рублей.

В целом на 2025 год в республиканском бюджете на реализацию 11 нацпроектов заложено 42,9 млрд рублей. Из них 23,4 млрд рублей поступают из федерального бюджета, а 19,5 млрд рублей – из регионального бюджета.