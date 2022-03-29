Татарстан выйдет с инициативой создания федеральной программы по замене парт в школах

В Татарстане работают две программы капитального ремонта образовательных учреждений, региональная и федеральная, однако в них не предусмотрена замена мебели, и ученики занимаются за старыми партами. Эта проблема стала одной из тем сегодняшнего круглого стола в общественной приемной «Единой России».

«Осуществляя ремонт в образовательных учреждениях республики, мы слышали немало нареканий о том, что в них остается мебель 50-х годов. Очевидно, что эта проблема особенно актуальна для таких предметов, как физика и химия. Эта тема уже стала предметом разговора в Минпросвещения России. Понятно, что задача сложная, потребует дополнительного финансирования и не решается за один год», — отметила депутат Госдумы РФ от РТ Татьяна Ларионова.

Она обсудила этот вопрос с замминистра образования и науки РТ Станиславом Андреевым. По ее словам, для того, чтобы сформировать запрос Премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, ей нужно получить смету о том, каких средств это потребует на примере Татарстана.

«Мне нужны четкие данные, чтобы мой вопрос не выглядел просто проблемой. Она тут и так очевидна и понятна. Хочется, чтобы по Татарстану она прозвучала в конкретных цифрах. Такие цифры будут подготовлены в ближайшее время, чтобы он был взят в работу», — добавила Ларионова.

Станислав Андреев отметил, что в республике посчитают средства, необходимые для замены мебели в школах, которые в этом году попали в программу капитального ремонта.

«Это наша большая боль. Должна получиться довольно большая сумма. Будем выходить с инициативой к Правительству Татарстана, но хотелось бы и федеральной поддержки в этом вопросе», — заявил Андреев.

По мнению Ларионовой, уже есть база поставщиков мебели, которые поставляют парты в образовательные учреждения. Нужно решать этот вопрос согласно запросу педагогических коллективов и родителей.

«В августе я посещала школы Лаишевского района, там стоят парты с отверстием для чернильниц. Их даже не используют уже давно. В этом вопросе нам необходимо двигаться вперед и быть более настойчивыми», — подчеркнула депутат.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в 2022 году будут капитально отремонтированы более 140 образовательных учреждений в Татарстане.