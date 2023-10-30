Татарстан выделит почти 8,2 млн рублей на изготовление республиканских госнаград

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На создание республиканских государственных наград из бюджета Татарстана выделят почти 8,2 млн рублей. Тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно документам, исполнителю необходимо будет изготовить 100 медалей ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» в комплекте с планкой, футляром и временной пристежкой, 125 медалей «За доблестный труд» в комплекте с футляром и временной пристежкой, 75 больших временных пристежок для медали «За доблестный труд», 25 медалей «За заслуги в развитии местного самоуправления в РТ» в комплекте с временной пристежкой, 125 медалей «100 лет образования ТАССР» в комплекте с футляром и временной пристежкой, 488 нагрудных знаков «Почетное звание «Заслуженный работник» и ряд других.

Отмечается, что подать заявки на участие можно до 7 ноября 2023 года, поставщика определят на следующий день. Срок выполнения контракта – до конца года.

Также на сайте госзакупок опубликован еще один тендер, по которому на изготовление бланков «Благодарность Раиса РТ» из бюджета республики выделят 2,2 млн рублей.