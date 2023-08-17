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Татарстан выделит почти 8 млн рублей на изготовление республиканских госнаград
На создание республиканских государственных наград из бюджета Татарстана выделят почти 8 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.
В техзадании приводятся описание и фотографии госнаград, которые исполнителю необходимо будет изготовить, в том числе медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» в комплекте с планкой, футляром и временной пристежкой в количестве 80 штук, 125 медалей «За доблестный труд», 25 медалей «За заслуги в развитии местного самоуправления в Республике Татарстан», 125 медалей «100 лет образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики», 488 нагрудных знаков «Почетное звание «Заслуженный работник» и ряд других.
Исполнителю необходимо будет изготовить и согласовать с заказчиком оригинал-макет ордена согласно техзаданию, его трехмерную компьютерную модель, а также физическую мастер-модель, после чего изготовить два экземпляра образцов ордена.
Заявки на участие в тендере будут приниматься до 23 августа, на следующий день будет определен исполнитель, срок выполнения контракта – до конца этого года.
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