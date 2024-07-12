Татарстан выделит почти 50 млн рублей на развитие почтовой связи в селе

Правительство Татарстана окажет финансовую помощь «Почте России» для развития сельской почтовой связи

По поручению Раиса РТ Рустама Минниханова, правительство республики утвердило постановление о предоставлении финподдержки сотрудникам «Почты России». Данная мера направлена на развитие почтовой связи в сельских районах и поддержку устойчивости почтовой сети.

Согласно постановлению Кабмина РТ от 10 июля 2024 года № 539, в 2024 году АО «Почта России» получит субсидию для выплат сотрудникам, работающим в сельской местности.

Размер субсидии соответствует сумме налогов, уплаченных АО «Почта России» в бюджет РТ, включая налог на имущество организаций, транспортный налог и земельный налог. В 2023 году поступления от этих налогов составили 47 млн рублей.

Эта финансовая помощь станет значительным вкладом в поддержку почтовой связи в республике, обеспечивая бесперебойное функционирование почтовых служб в сельских районах.

Подробная информация о порядке предоставления субсидии доступна на официальном сайте правительства Татарстана.

Министерство цифрового развития госуправления, информационных технологий и связи РТ обеспечит предоставление субсидии и контроль за её эффективным использованием.