Татарстан выделит на разработку генпланов муниципалитетов до 50 млн рублей

Фонд пространственных данных РТ объявил три тендера на разработку генеральных планов и правил землепользования и застройки городских и сельских поселений в 27 районах РТ. Суммарно их начальная стоимость составила почти 50 млн рублей.

Закупка проводится в форме электронного конкурса. Заявки на участие по всем трем тендерам принимаются с 6 по 23 мая.

Один из тендеров рассчитан на 15,9 млн рублей, второй - на 17 млн рублей, третий - на 17 млн рублей.

Согласно документации, исполнитель должен составить генпланы и ПЗЗ целого перечня сельских поселений и других муниципальных образований РТ. На все работы предусмотрено 200 дней с момента заключения контракта.