Из бюджета РТ выделят 9,2 млн руб. на материалы для медицинского освидетельствования

Власти Республики Татарстан направят 9,2 млн рублей на закупку тестов, реактивов и расходных материалов для проведения медицинского освидетельствования граждан на состояние опьянения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов РТ.

Средства будут направлены на обеспечение работы клинико-диагностической лаборатории Республиканского наркологического диспансера Минздрава Татарстана. Лаборатория проводит химико-токсикологические исследования биологических образцов для выявления в организме человека алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ.

Финансирование позволит обеспечить необходимыми материалами процедуры медицинского освидетельствования граждан на наличие или отсутствие опьянения.