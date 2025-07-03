news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 3 июля 2025 09:02

Из бюджета РТ выделят 9,2 млн руб. на материалы для медицинского освидетельствования

Читайте нас в
Телеграм

Власти Республики Татарстан направят 9,2 млн рублей на закупку тестов, реактивов и расходных материалов для проведения медицинского освидетельствования граждан на состояние опьянения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов РТ.

Средства будут направлены на обеспечение работы клинико-диагностической лаборатории Республиканского наркологического диспансера Минздрава Татарстана. Лаборатория проводит химико-токсикологические исследования биологических образцов для выявления в организме человека алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ.

Финансирование позволит обеспечить необходимыми материалами процедуры медицинского освидетельствования граждан на наличие или отсутствие опьянения.

#Минфин РТ
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Мечтать о возвращении жары пока не стоит»: синоптики рассказали о погоде в июле

«Мечтать о возвращении жары пока не стоит»: синоптики рассказали о погоде в июле

2 июля 2025
«Хотел создать фонд помощи тяжелобольным»: в казанском хосписе умер Дмитрий Бердников

«Хотел создать фонд помощи тяжелобольным»: в казанском хосписе умер Дмитрий Бердников

2 июля 2025