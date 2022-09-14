Татарстан выделит 7 млн рублей на операции у детей по трансплантации костного мозга

Татарстан в следующем году выделит 7 млн рублей на операции у детей по трансплантации костного мозга. Об этом сообщила на заседании Комитета Государственного Совета РТ по социальной политике его председатель Светлана Захарова.

«Мы были в онкогематологическом отделении. Медики готовы проводить трансплантацию костного мозга. Вопрос финансирования решен, Президент РТ [Рустам Минниханов] поддержал. И на 2023 год запланировано уже около 7 млн рублей на первые операции, которые будут проводиться в детской больнице», — рассказала парламентарий.

Входящие в комитет депутаты поддержали законопроект, которым вносятся изменения в закон «О регулировании отдельных вопросов в сфере охраны здоровья граждан в РТ». Предлагаемые изменения позволят учитывать расходы на медицинскую деятельность, связанную с донорством костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток.

Законопроект разработан для приведения в соответствие республиканского и федерального законодательства. В мае был принят федеральный закон, который направлен на совершенствование правового регулирования донорства. В частности, в законе о трансплантации учитываются вопросы донорства не только органов и тканей человека, но еще и костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток.