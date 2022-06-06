Татарстан выделит 195 млн рублей на газификацию домов инвалидов и многодетных семей

Выездное заседание рабочей группы по реализации федеральных программ в Татарстане провела в Тукаевском районе республики депутат Государственной Думы РФ от РТ Альфия Когогина. Основной темой обсуждения стал ход реализации программы социальной газификации во исполнения поручения Президента России Владимира Путина.

«Уровень газификации Республики Татарстан на начало 2021 года достиг 99,6%, при этом высокие показатели газификации обеспечены как для городов, так и [для] сел. В то же время на 1 августа 2021 года потенциально подлежат догазификации 18,1 тыс. домовладений в 903 населенных пунктах. Газ в доме — это тепло, уют, румяные пироги и существенная экономия для семейного бюджета. Поэтому программа социальной газификации, объявленная Президентом России Владимиром Путиным, имеет чрезвычайную важность для моего родного Татарстана», — прокомментировала Когогина.

По состоянию на 26 мая гражданами подано свыше 14,2 тыс. заявок на подключение к голубому топливу. В целом программа догазификации в Татарстане реализуется на общую сумму более 7 млрд рублей.

«В нашей республике в дополнение к федеральной программе по поручению Президента РТ Рустама Минниханова ветеранам Великой Отечественной войны, многодетным семьям, инвалидам I и II группы, семьям с детьми-инвалидами, семьям с низкими доходами предоставлены субсидии на оплату расходов по проведению газа внутри границ участка домовладения и приобретению внутридомового газового оборудования в размере до 80 тыс. рублей. На эти цели будет направлено 195 млн рублей», — уточнила Когогина.

В ходе заседания были обсуждены текущие итоги работы по догазификации в Республике Татарстан, положительный опыт и проблемные вопросы в работе муниципальных образований по проведению мероприятий по обеспечению гражданами готовности к пуску газа.