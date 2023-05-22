В этом году Татарстан выделил Нижнекамску 77,7 млн рублей на организацию летнего отдыха для детей и молодежи. Об этом на деловом понедельнике доложил и. о. начальника Управления по делам молодежи Фарит Шаяхметов.

«В этом году размер субсидий, предоставленных республикой, составляет 77 млн 759 тыс. 700 рублей (в 2022 году — 74 млн 529 тыс. 600 рублей). Эта сумма предусмотрена на организацию отдыха и оздоровления 10 030 детей. Также из местного бюджета будет выделено 785 тыс. 500 рублей», — рассказал докладчик.

Средства пойдут на долевую оплату путевок. Республика возьмет на себя 85% расходов на оплату отдыха детей бюджетников в палаточных, пришкольных и стационарных лагерях. Размер родительской платы устанавливается в размере не менее 15% от нормативной стоимости путевки — 18,9 тыс. рублей, родительский взнос составляет от 2,8 тыс. рублей.

В 2023 году дети смогут отдохнуть и поправить здоровье в 29 пришкольных оздоровительных лагерях (17 городских и 12 сельских), четырех стационарных лагерях и пяти палаточных лагерях, один из которых, «Зарница», находится в поселке Камские Поляны.

По словам спикера, стационарные лагеря планируют принять за четыре летние смены 5880 детей. В «Юности» и «Чайке» за это время отдохнут по 1840 юных нижнекамцев, в «Камском Артеке» — 1520, в «Заре» — 680.

Три палаточных лагеря в этом году будут организованы Управлением образования («Роза ветров» с охватом 30 детей, палаточный лагерь «КвантумКемп» с охватом 40 детей, палаточный лагерь «Азимут» с охватом 30 детей) и Управлением по делам молодежи (палаточный лагерь «Патриот» с охватом 100 детей). Всего в палаточных лагерях отдохнут 600 детей.

«Особую роль в летний сезон продолжают играть лагеря с дневным пребыванием, которые примут за период каникул 4 тыс. детей. Образовательными учреждениями тщательно продумываются программы пришкольных лагерей в плане содержания организуемого досуга детей как младшего, так и старшего школьного возраста», — заверил спикер.