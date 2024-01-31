Татарстан выделил более 46 млн рублей на средства технической реабилитации участникам СВО

В Татарстане на средства технической реабилитации для участников специальной военной операции в прошлом году было направлено 46,2 млн рублей. Об этом сообщил управляющий Отделением Социального фонда РФ по РТ Эдуард Вафин на заседании коллегии ведомства.

«Пенсионное и социальное обеспечение участников специальной военной операции и членов их семей сегодня в приоритете. Обеспечение участников СВО техническими средствами реабилитации происходит в первоочередном порядке и контролируется», — рассказал докладчик.

В прошлом году единовременное пособие назначено 209 беременным женам мобилизованных военнослужащих. Кроме того, выдано ежемесячное пособие на 1098 детей мобилизованных — более 15,5 тыс. рублей на каждого.

«У нас руководители клиентских служб, их заместители индивидуально сопровождают каждого участника СВО, решают все проблемные вопросы, постоянно находятся на связи с нами. Мы оказываем бесплатную юридическую помощь по вопросам, относящимся к компетенциям фонда. Организуем выездные приемы. В этом году работа будет продолжена», — подчеркнул Вафин.

Специальная военная операция (СВО) началась 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения поставленных целей.