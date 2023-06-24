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Татарстан выделил 17 млн рублей на работу с неформальными молодежными сообществами
В Татарстане действует программа по работе с неформальными молодежными сообществами, на которую выделено 17 млн рублей. Ее цель – информирование молодых людей о существующих возможностях в республике и проведение локальных мероприятий. Об этом «Татар-информу» сообщил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.
«Мы приглашаем сообщества в экстрим-парк “УРАМ”, молодежные центры, подростковые клубы, общественные пространства. Проводим квизы, разного рода мероприятия в игровой форме. Понятно, что пока это все происходит не в большом масштабе, но первые шаги сделаны, думаю, что в ближайшие два-три года программа получит дополнительное финансирование», – пояснил собеседник.
Напомним, что создание программы по взаимодействию с неформальными сообществами была анонсирована Ринатом Садыковым на коллегии Минмолодежи РТ.
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