«Татарстан всегда чувствует вашу поддержку»: Минниханов поздравил Мишустина с 58-летием

Фото: t.me/rustamminnikhanov/

Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем Telegram-канале поздравил Премьер-министра России Михаила Мишустина с 58-летием.

«На какой бы должности вы не работали, Татарстан всегда чувствует вашу поддержку. Благодаря вам в республике запустили судьбоносный проект — особую экономическую зону „Алабуга“. Сегодня она лучшая в стране», — заметил Раис РТ.

«Сезгә чын күңелдән сәламәтлек, иминлек, куелган максатларны тормышка ашыру һәм эшчәнлекнең барлык юнәлешләрендә яңа казанышлар телим! (в переводе с татарского — „От всей души желаю вам здоровья, благополучия, реализации поставленных целей и новых достижений по всем направлениям деятельности!“)» — добавил Рустам Минниханов.

Свою запись Раис РТ начал с поздравления на татарском языке, а завершил — поздравлением на русском. Он также выложил несколько совместных фотографий с главой Правительства.