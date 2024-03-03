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«Татарстан всегда чувствует вашу поддержку»: Минниханов поздравил Мишустина с 58-летием
Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем Telegram-канале поздравил Премьер-министра России Михаила Мишустина с 58-летием.
«На какой бы должности вы не работали, Татарстан всегда чувствует вашу поддержку. Благодаря вам в республике запустили судьбоносный проект — особую экономическую зону „Алабуга“. Сегодня она лучшая в стране», — заметил Раис РТ.
«Сезгә чын күңелдән сәламәтлек, иминлек, куелган максатларны тормышка ашыру һәм эшчәнлекнең барлык юнәлешләрендә яңа казанышлар телим! (в переводе с татарского — „От всей души желаю вам здоровья, благополучия, реализации поставленных целей и новых достижений по всем направлениям деятельности!“)» — добавил Рустам Минниханов.
Свою запись Раис РТ начал с поздравления на татарском языке, а завершил — поздравлением на русском. Он также выложил несколько совместных фотографий с главой Правительства.
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