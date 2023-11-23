Режиссер из Татарстана показал в Лисичанске свой фильм о Святителе Гермогене

В Лисичанске впервые с начала спецоперации состоялся кинопоказ.

Документальную ленту в подшефный регион привез известный татарстанский режиссер Алексей Барыкин, который в эти дни снимает в ЛНР свой очередной фильм. В целях безопасности сеанс прошел в закрытом режиме, зрители на него были приглашены в самый последний момент.

В связи с отсутствием в городе кинотеатра демонстрация фильма состоялась в актовом зале одного из образовательных учреждений Лисичанска, а в качестве экрана использовалась обыкновенная простынь.

Фото: © «Татар-информ»

Казанец Алексей Барыкин привез в подшефный Татарстану город свой фильм «Святитель». Документальная кинолента рассказывает о святом патриархе Гермогене, великом деятеле российской истории, герое смутного времени, вдохновившем ополчение Минина и Пожарского на освобождение Москвы от поляков в 1612 году. Главные роли в этом фильме сыграли Екатерина Гусева, Александр Балуев и Дмитрий Певцов. По завершению показа зрители смогли пообщаться с режиссером и его командой, принимавших участие в съемках «Святителя».

Фото: © «Татар-информ»

Как отметил Алексей Барыкин исторические факты, о которых идет речь в показанном им фильме перекликаются с событиями, которые сегодня происходят между Россией и Украиной.

«Нет ни чего нового под солнцем. Все уже было и ничего не изменилось, хотя с тех пор прошло четыре века», – отметил режиссер, сравнивая Смутное Время и современную историю.

Фото: © «Татар-информ»

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.