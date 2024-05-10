Татарстан впервые присоединился к программе научно-популярного туризма

На майских праздниках в Татарстане впервые открылись научно-популярные маршруты. Об этом рассказал и.о. вице-премьера России Дмитрий Чернышенко, сообщает пресс-служба Правительства.

По его словам, в мае Татарстан, Ленинградская область и Карачаево-Черкесия впервые присоединились к программе научно-популярного туризма. Теперь по стране действуют 60 маршрутов в 19 регионах.

«В течение майских праздников для поездок стали доступны ещё 10 новых маршрутов. В Москве программа научно-популярного туризма уже действовала ранее, эти туры только расширили предложение. Для Ленинградской области, Татарстана и Карачаево-Черкесской Республики опыт станет новым — они впервые присоединились к программе», — заявил Чернышенко.

Программа научно-популярного туризма разработана по поручению Президента России Владимира Путина. Благодаря ей путешественники смогут больше узнать о значимых научных объектах в регионах, часть из которых работает в рамках национального проекта «Наука и университеты». В Татарстане туристы, к примеру, могут посетить Астрономическую обсерваторию им. В.П.Энгельгардта КФУ, Иннополис и другие объекты.