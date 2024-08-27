Татарстан впервые примет участие в новосибирском форуме «Технопром»

Фото: пресс-служба Академии наук РТ

Республика Татарстан впервые станет участником Международного форума технологического развития «Технопром», который сегодня стартует в Новосибирске.

На стенде Татарстана будет организовано более 30 различных мероприятий. Участие в них примут 66 представителей научных и образовательных организаций республики.

Организует поездку делегации Татарстана на международный форум Академия наук РТ. В качестве экспонатов на татарстанском стенде будут представлены экспонаты из таких отраслей, как микроэлектроника, биотехнологии, беспилотники, инновационная медицина и так далее.

XI Международный форум технологического развития «Технопром» пройдет в Новосибирске с 27 по 30 августа.