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Татарстан впервые примет участие в новосибирском форуме «Технопром»
Республика Татарстан впервые станет участником Международного форума технологического развития «Технопром», который сегодня стартует в Новосибирске.
На стенде Татарстана будет организовано более 30 различных мероприятий. Участие в них примут 66 представителей научных и образовательных организаций республики.
Организует поездку делегации Татарстана на международный форум Академия наук РТ. В качестве экспонатов на татарстанском стенде будут представлены экспонаты из таких отраслей, как микроэлектроника, биотехнологии, беспилотники, инновационная медицина и так далее.
XI Международный форум технологического развития «Технопром» пройдет в Новосибирске с 27 по 30 августа.
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