Татарстан впервые на OMNEX в Маскате: как Минниханов расширяет торговые связи с Оманом

Поездка Рустама Минниханова в Оман направлена на перезапуск торгово-экономических связей. Татарстан впервые представил стенд на выставке OMNEX, а Раис РТ провел переговоры о сотрудничестве в промышленности, IT, халяль-индустрии и исламских финансах. Как республика намерена укрепить позиции на рынках Персидского залива – в материале «Татар-информа».





Рустам Минниханов со вчерашнего дня находится с рабочим визитом в Омане

«Можете считать, что Оман – ваша вторая родина»

Раис Татарстана Рустам Минниханов со вчерашнего дня находится с рабочим визитом в Омане. Одна из целей поездки – участие в международной торговой выставке OMNEX 2026, где республика впервые организовала свой стенд.

После прибытия Минниханов встретился со специальным советником Инвестиционного агентства Омана Мульхамом Аль-Джарфом, сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

«Мы считаем очень важным дальнейшее развитие наших экономических и инвестиционных связей. Татарстано-оманский товарооборот в 2023 году увеличился в 15 раз и составил 20 миллионов долларов», – обратил внимание Рустам Минниханов. В то же время он отметил, что за последний год зафиксировано падение.

«Возможностей для сотрудничества у нас много, в первую очередь в экономике. Нам необходимо работать над увеличением объемов взаимной торговли», – считает Раис РТ. Среди потенциальных направлений сотрудничества он назвал энергетику, промышленность, нефтехимию, сельское хозяйство, а также IT и информатизацию.

Минниханов подчеркнул, что республика – общепризнанный центр развития контактов России с исламским миром. Напомним, что Рустам Минниханов возглавляет Группу стратегического видения «Россия – Исламский мир».

Он анонсировал, что в ближайшее время в Омане начнет работу представитель Татарстана.

Мульхам Аль-Джарф поблагодарил Рустама Минниханова за личное участие в выстраивании татарстано-оманских отношений.

«Можете считать, что Оман – ваша вторая родина. Мы хотим сотрудничать с вами», – обратился к Минниханову специальный советник Инвестиционного агентства Омана Мульхам Аль-Джарф.

Специальный советник подчеркнул, что наиболее интересными для них направлениями сотрудничества являются продукция халяль, IT и искусственный интеллект.

Минниханов пригласил собеседника посетить Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum», который пройдет в Казани с 12 по 17 мая.

Лилия Галимова поделилась в своем телеграм-канале и непротокольным видео.

«Все встречи в солнечном Омане начинаются с обсуждения погоды. Рустам Минниханов показывает коллегам настоящую русскую зиму», – подписала она видео, на котором татарстанский лидер, видимо, демонстрирует последствия снежного шторма, обрушившегося на республику.

Татарстан впервые презентовал стенд на выставке OMNEX

Оманская международная торговая выставка проходит в Маскате и продлится до 4 февраля. Напомним, что государство разработало национальную стратегию Vision 2040 («Видение 2040») и согласно ей развивает промышленность, свободные экономические зоны, а также транспортный хаб.

Татарстан впервые организовал на OMNEX коллективный стенд. Для предприятий республики это является возможностью представить продукцию, наладить партнерские контакты и выйти на рынки стран Персидского залива.

«Не изменяя традициям. Стенд Татарстана, как всегда, притягивает к себе посетителей. На этот раз исполнением на необычных музыкальных инструментах», – подписала Галимова видео с полей форума.

Стенд Татарстана выполнен в современном деловом стиле с элементами национальной идентичности: светлое дерево, серо-мраморные панели, подсветка, золотистые татарские орнаменты и герб с крылатым белым барсом.

На стенде представлены несколько региональных компаний: «Фабрика здоровых продуктов» с чаями, травяными сборами и косметикой; торговый дом «Эмиз» с эликсирами, «Арабик Групп» со сладостями, группа компаний ITLE (халяль‑продукты и логистика), молочный торговый дом «Вамин» (сыры, масло).

Татарстан привез в Оман каллиграфические работы заслуженного художника, члена Союза художников России и лауреата премии имени Баки Урманче Гульназ Исмагиловой. Ее проекты экспонировались в России, странах Азии, Ближнего Востока, Европы и США и находятся в музеях и частных коллекциях мирового уровня.

До официального открытия на стенде побывали представители королевской семьи Омана, в том числе Саид Фейсал бен Турки бен Махмуд Аль Саид, а также Билал Эрдоган, сын президента Турции и президент Всемирной конфедерации этноспорта.

«Важнейшее направление внешней деятельности Татарстана – страны исламского мира»

Рустам Минниханов выступил перед участниками выставки на церемонии официального открытия. Он подчеркнул, что Татарстан – регион с инновационной экономикой, и пригласил представителей оманского бизнеса посетить республику, чтобы своими глазами увидеть инвестиционные и промышленные возможности региона.

Раис рассказал, что в Казани открылось первое в мире представительство Организации по бухгалтерскому учету и аудиту для исламских финансовых институтов (AAOIFI). Специалисты Татарстана разработали и внедрили продукты исламского финансирования, сертифицированные этой организацией.

«Важнейшее направление внешней деятельности Татарстана – страны исламского мира. Мы плотно взаимодействуем с партнерами из мусульманских государств в торгово-экономической и культурной сферах», – сообщил Минниханов.

Встреча с министром строительства и городского планирования Омана

Минниханов встретился с министром строительства и городского планирования Омана Хальфаном бен Саидом Аль Шуэйлином. Раис рассказал, что объем работ в отрасли по итогам прошлого года превысил почти $13 млрд. Пятый год подряд в республике вводится более 3 млн кв. метров жилья.

Минниханов также поделился опытом благоустройства общественных пространств и дворовых территорий.

Министр считает, что обмен практиками и совместные инициативы пойдут на пользу обеим сторонам и принесут реальные результаты.

Он сообщил, что в Омане стабильно растут объемы ввода жилья. В 2024 году в султанате было введено около 38 тыс. новых жилых единиц.

Согласно стратегии «Видение 2040», власти страны планирует дальнейшее расширение жилищного фонда: к 2030 году предполагается ввести 63 тыс. новых жилых единиц. Министр добавил, что, согласно планам, в течение ближайших 15 лет население Омана должно увеличиться вдвое и достичь 2,7 млн человек.

«Вы – человек слова, человек железной воли»

В Омане Минниханов презентовал особые экономические зоны Татарстана главе Генерального управления экономических и свободных зон Омана, бывшему министру торговли, промышленности и инвестиций Кайсу бен Мухаммеду Аль‑Юсефу.

Представитель Омана сообщил, что знаком с Международным экономическим форумом «Россия – Исламский мир: KazanForum».

«С удовольствием приедем в Татарстан. Мы слышали про ваш форум, знаем, что его поддерживает Президент России Владимир Путин. Вы человек слова, человек железной воли. И нам интересно сотрудничество с вами», – заключил Кайс бен Мухаммед Аль-Юсеф.

На встрече с председателем Торгово-промышленной палаты Омана Фейсалом Абдуллой Аль Равасом Минниханов рассказал о внедрении в республике принципов исламского банкинга. Объем сделок партнерского финансирования в прошлом году превысил 2 млрд рублей. Татарстанский лидер пригласил Фейсала Аль Раваса и его партнеров стать почетными гостями KazanForum в мае.

Встреча с министром по делам религий и вакфов Омана

Раис Татарстана также встретился с министром по делам религий и вакфов Омана шейхом Мухаммадом бен Саидом Аль Мамари.

Минниханов напомнил, что Татарстан – самая северная часть мусульманского мира, и отметил, что здесь веками в гармонии сосуществуют мусульмане, христиане и другие конфессии. Он рассказал о единственной в России Болгарской исламской академии, которая появилась благодаря поддержке Владимира Путина и Первого Президента Татарстана, Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева.

Рустам Минниханов проинформировал, что по итогам визита министра в Татарстан в ноябре прошлого года была создана рабочая группа для развития сотрудничества. Он подчеркнул, что республика заинтересована в работе с министерством в части организации курсов по арабскому языку для татарстанских имамов, участия в международных и научных мероприятиях, а также взаимодействии с Оманской комиссией по проверке изданий Священного Корана по вопросам сотрудничества в сфере проверки и экспертного сопровождения издания рукописного Казанского Корана.

Встреча с замминистра торговли Турции – страной-партнером OMNEX 2026

Во время работы в Омане Минниханов провел переговоры с заместителем министра торговли Турции Сезаи Учармаком. Раис РТ сообщил, что по итогам девяти месяцев прошлого года товарооборот между Татарстаном и Турцией превысил $3 млрд.

Сезаи Учармак поблагодарил Минниханова за встречу и отметил особую роль Казани для Турции. Он считает, что республика помогает укреплять российско-турецкие связи. Турецкие компании, рассматривая инвестиции в Россию, в первую очередь обращают внимание на Татарстан, заявил заместитель министра.

Он добавил, что в этом году Турция будет представлена на KazanForum крупной делегацией.

«Все вызывает живой интерес Оманской стороны»

В составе татарстанской делегации работает руководитель Агентства инвестиционного развития Талия Минуллина. Она считает, что участие республики в таком крупном событии, как OMNEX 2026, говорит о расширении связей с Оманом.

«Это яркий пример перехода от соглашений о намерениях к конкретным действиям и предметному сотрудничеству, что показывает целый ряд встреч Раиса Татарстана, в том числе с ключевыми фигурами в сфере инвестиций. Татарстану есть что предложить: линейка халяль, информационные решения, искусственный интеллект и безопасность. Все вызывает живой интерес Оманской стороны», – поделилась она с журналистами.

Татарстан привез на выставку сборник «Инвестиционные проекты регионов России – 2026», подготовленный АИРом. Сотрудники агентства также активно приглашают гостей выставки на KazanForum.