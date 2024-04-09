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Татарстан возобновит работу представительства в Беларуси
Татарстан в этом году планирует возобновить работу своего представительства в Республике Беларусь. Об этом сообщил первый заместитель министра промышленности и торговли РТ Родион Карпов на заседании Комитета Госсовета республики по экономике, инвестициям и предпринимательству.
«Еженедельно в министерстве проходят совещания с представителями республики за рубежом. В них участвуют предприятия, заинтересованные в экспорте и импорте. И в этом году планируется возобновить работу представительства в Беларуси, которая является одним из наших главных партнеров», — рассказал спикер.
Карпов отметил, что также рассматривается возможность открытия представительств республики в Иране, Катаре и ряде других стран.
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