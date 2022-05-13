Татарстан возместит недостаток фильмов в кинотеатрах за счет тюркских картин

Недостаток репертуара кинотеатров в России «Татаркино» планирует восполнить показом лучших фильмов, произведенных в тюркских странах. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» заявила руководитель «Татаркино» Миляуша Айтуганова.

Сегодня в республике стартуют Дни тюркского кино, которые продлятся до 18 мая. «Репертуар стараемся разнообразить зарубежными фильмами. Дни тюркского кино нацелены в том числе и на это. Мы также возвращаемся к лучшим фильмам, показанным в рамках Казанского международного фестиваля мусульманского кино», — рассказала Айтуганова.

«Дни тюркского кино проводятся с участием генеральных консульств Казахстана, Узбекистана, представителей других тюркских государств совместно с „Татаркино“. Сегодня они открываются турецким фильмом», — сказал генеральный консул Турции в Казани Исмет Эрикан.

В течение шести дней в кинотеатре мир состоятся показы фильмов из Турции, Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана, Узбекистана, Якутии и Хакасии. В день будут организованы по 2-3 показа.

Исмет Эрикан отметил влияние, которое пандемия оказала в том числе и на культурную жизнь. «Из-за пандемии откладывались фестивали, концерты, спектакли, все уже устали от этого. Хотим этой весной оставить позади этот негатив. Пусть Дни тюркского кино привнесут света в нашу культурную жизнь», — пожелал консул.

«Мы не можем оставлять без внимания фильмы тюркского мира. Это наше основное направление», — отметила Миляуша Айтуганова, добавив, что Фестиваль тюркского мира проводится в четвертый раз.

Дни тюркского кино открываются сегодня в кинотеатре «Мир» фильмом «Эртугрул 1890» совместного производства Турции и Японии. Начало показа в 16.30.