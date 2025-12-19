news_header_top
Общество 19 декабря 2025 10:09

Татарстан возглавляет туристический рейтинг Приволжья уже второй год подряд

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстан второй год подряд возглавил рейтинг туристической привлекательности регионов Приволжского федерального округа и вошел в пятерку лидеров общероссийского индекса, заняв четвертое место. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по туризму.

Республика уверенно удерживает позиции одного из самых привлекательных туристических направлений страны. Существенный вклад в этот результат вносит Казань, которая стабильно входит в число ведущих городов для внутреннего туризма. Высокий спрос со стороны путешественников обеспечивают богатое культурно-историческое наследие, развитая туристическая инфраструктура, широкий спектр сервисов и удобная транспортная логистика.

Высокие показатели туристического потенциала также продемонстрировали другие города Приволжья – Уфа, Самара, Нижний Новгород и Ульяновск.

В общероссийском Индексе туристической привлекательности регионов Татарстан занял четвертую строчку, уступив Москве, Санкт-Петербургу и Краснодарскому краю.

Рейтинг рассчитывается по комплексной системе из 50 показателей, объединенных в шесть блоков, включая развитие туриндустрии, инфраструктуру, безопасность и устойчивость туристической сферы.

Развитие внутреннего туризма соответствует целям национального проекта «Туризм и гостеприимство».
#туризм #внутренний туризм #Татарстан #рейтинг
