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Татарстан возглавил рейтинг регионов с самым качественным ультрапастеризованным молоком
Рейтинг регионов, в которых производится ультрапастеризованное молоко, отмеченное российским Знаком качества, возглавил Татарстан. По данным Роскачества, в республике выдано семь соответствующих сертификатов.
Знаками качества в республике отмечены такие предприятия, как ООО «Агросила-Молоко», ООО «АШАН», Казанский молочный комбинат и ООО «ПродРазвозка».
На втором месте рейтинга оказалась Удмуртская Республика (4 сертификата). Замыкают тройку лидеров Рязанская и Брянская области (по 3 сертификата).
Также в десятке лидеров – Белгородская, Свердловская, Ленинградская, Нижегородская, Владимирская области, сообщает пресс-служба «Роскачества».
Напомним, что российский Знак качества присваивается продукции отечественного производства, которая соответствует всем необходимым стандартам качества и требованиям. Маркировать товары производители могут в течение трех лет после присвоения Знака качества.
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